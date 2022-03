حقق الشطرنجي يوسف الحصادي القلادة الذهبية في البطولة العربية للشطرنج المقامة بالعراق.

الحصادي فاز بالمركز الأول بفئة ستة عشرة سنة حيث لعب ست جولات تفوق في خمسة منها وفقد مواجهة فقط.

يُذكَرُ أنَّ المنتخبَ الوطنيَّ للشطرنج يشاركُ فِي البطولةِ بثلاثةِ شطرنجيين وحكمٍ ويرأسُ الوفدَ السيد سالم العر.

