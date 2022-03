منتخب الناشئين يلتقي تونس في بطولة شمال إفريقيا

يلتقي غدا الجمعة منتخبنا الوطني لكرة القدم للناشئين في مباراته الثالثة أمام المنتخب التونسي ضمن بطولة شمال إفريقيا المقامة بالجزائر.

ويلتقي في الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء القادم مع المنتخب المغربي وكان منتخبنا الوطني قد لعب مباراتين أمام الجزائر وفقدها بهدف نظيف فيما خسر مباراته الثانية من المنتخب المصري بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل.

يذكر أن البطولة تقام بنظام المجموعة الواحدة بمشاركة خمس منتخبات “مصر والجزائر وليبيا وتونس والمغرب”.

