منتخب ليبيا لقفز الحواجز يشارك بالبطولة الأفريقية في الجزائر

انتقل المنتخب الليبي لقفز الحواجز -اليوم- إلى مدينة وهران الجزائرية، للمشاركة في البطولة الأفريقية التي ستنطلق في 21 من شهر مارس الجاري.

وذكرت المنصة الإعلامية للاتحاد الليبي للفروسية، أن المنتخب الليبي سيشارك بــ8 فرسان في فئة الناشئين والفئة المتوسطة.

يُذكر أن المنتخب الليبي شارك في البطولة الدولية الأخيرة بمدينة الكرم بالجمهورية التونسية، وقد حقق قلائد دولية في تلك البطولة.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الليبي يعود للمشاركات الدولية بعد سنوات انقطاع عن المناسبات الرياضية، التي كانت ليبيا من أشهر دول المنطقة في الاهتمام بها، ونظمت طيلة حقبة الثمانينيات والتسعينيات العديد من المسابقات الدولية، في مقدمتها بطولة أكتوبر الدولية التي كانت تحتضنها مدينة طرابلس وتوقفت منذ أكثر من 15 عاماً.

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