“المصراتي” أول ليبي يتواجد في ربع نهائي البطولات الأوروبية

أصبح المعتصم المصراتي أول لاعب ليبي يصل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي “اليوروباليغ” برفقة فريقه سبورتينغ براغا البرتغالي.

وسيواجه فريق المعتصم بالله المصراتي رينجرز، على الملعب البلدي في براغا، في السابع من أبريل، ضمن ذهاب دور الثمانية.

ويطمح المصراتي إلى كتابة التاريخ والتواجد في الدور نصف النهائي، حيث سيواجه الفائز من براغا ورينجرز الفائز من مباراة لايبزيغ أمام أتلانتا.

وضمِن براغا بلوغ ربع النهائي بعد تعادله بهدف لمثله أمام مضيفه موناكو، في إياب ثمن النهائي، حيث حقق الانتصار ذهابًا في البرتغال بهدفين دون ردٍّ.

ويعتبر المصراتي أحد أعمدة فريق سبورتينغ براغا، حيث يشارك مع الفريق بصورة أساسية في الدوري البرتغالي إضافة إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

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