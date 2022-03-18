قرعة اليويفا تسفر عن مباراة مثيرة.. ريال مدريد في مواجهة تشيلسي

شهد مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” الكائن في مدينة نيون السويسرية -الجمعة- سحب قرعة مباريات دور الثمانية لبطولة الأندية الأوروبية، حيث أسفرت قرعة دور الــ8 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن لقاء مثير بين ريال مدريد الإسباني في مواجهة حامل اللقب تشيلسي اللندني.

يُذكر أن ريال مدريد هو الأعرق في هذه المسابقة، باعتباره صاحب الرقم القياسي لعدد مرات التتويج بلقب البطولة برصيد 13 لقباً.

وتشترك إسبانيا وإنجلترا هذا الموسم بوجود ثلاثة أندية من كل بلد، ففي دور الثمانية تحل 3 فرق إنجليزية 3 فرق إسبانية، فيما لم تسفر القرعة عن أي مواجهة مباشرة بين فرق البلد الواحد.

أما مانشستر سيتي بطل إنجلترا فقد أوقعته القرعة في مواجهة أتلتيكو مدريد بطل إسبانيا، فيما يواجه ليفربول بنفيكا البرتغالي، وسيلتقي بايرن ميونيخ الألماني مع فياريال الإسباني.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد حدد مواعيد مباريات الذهاب في دور الثمانية في 5 و 6 من شهر أبريل المقبل، بينما تدور مباريات العودة في الأسبوع التالي، وبحسب قرعة قبل النهائي فثمة فرصة لمواجهة بين تشيلسي ومانشستر سيتي في تكرار لنهائي الموسم الماضي، وفي مباراة قبل النهائي الأخرى سيلتقي ليفربول أو بنفيكا مع بايرن أو فياريال.

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