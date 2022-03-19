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الأهلي المصري يقصي المريخ السوداني من دوري أبطال إفريقيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاز الأهلي المصري بثلاثية مقابل هدف وحيد للمريخ السوداني في إطار الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في دوري مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح الزعيم المصري النتيجة عن طريق المحترف بيرسي تاو في الدقيقة التاسعة، ثم أدرك ممثل السودان التعادل بأقدام رمضان عجب، بعدها تقدم محمد شريف بالهدف الثاني في الدقيقة 72، ثم اختتم النجم الصاعد أحمد عبد القادر أهداف المباراة بإحرازه الهدف الثالث لفريقه.

وبهذه الخسارة؛ ودع فريق المريخ السوداني البطولة رسميا، فيما ينتظر الأهلي المصري الفوز في الجولة الأخيرة على فريق الهلال السوداني، حيث يشترط على النادي المصري الفوز في مباراته الأخيرة ليتمكن من التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

 

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قناة 218 الليبية

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