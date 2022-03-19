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الرجاء المغربي يتأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن فريق الرجاء المغربي من التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على أمازولو الجنوب أفريقي لحساب الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات.

وانتهى اللقاء بفوز المغاربة بنتيجة هدفين دون ردٍّ، حيث تقدم حميد أحداد بإحرازه الهدف الأول في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، ثم أضاف إلياس الحداد الهدف الثاني في الدقيقة 77.

يُذكر أن فريق الرجاء المغربي عزز صدارته للمجموعة الثانية بعد هذا الانتصار إلى النقطة 12، فيما تجمد رصيد فريق أمازولو عند النقطة السادسة في المركز الثالث بالمجموعة وودع البطولة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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