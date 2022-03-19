الرجاء المغربي يتأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا

تمكن فريق الرجاء المغربي من التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على أمازولو الجنوب أفريقي لحساب الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات.

وانتهى اللقاء بفوز المغاربة بنتيجة هدفين دون ردٍّ، حيث تقدم حميد أحداد بإحرازه الهدف الأول في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، ثم أضاف إلياس الحداد الهدف الثاني في الدقيقة 77.

يُذكر أن فريق الرجاء المغربي عزز صدارته للمجموعة الثانية بعد هذا الانتصار إلى النقطة 12، فيما تجمد رصيد فريق أمازولو عند النقطة السادسة في المركز الثالث بالمجموعة وودع البطولة.

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