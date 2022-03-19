هداف مورينيو السابق يعود إلى دائرة اهتمام الشياطين الحمر

يطمح مانشستر يونايتد إلى تعزيز خط دفاعه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بضم أحد أبرز المدافعين في القارة الأوروبية .

وعاد الشياطين الحمر إلى مطاردة هدافه السابق الصربي نيكولا ميلينكوفيتش مدافع فيورنتينا الإيطالي للتعاقد معه في الميركاتو القادم.

ويعاني مانشستر يونايتد من تراجع مستوى قائده هاري ماغواير الذي وقع في أخطاء كارثية عدة خلال المباريات الماضية، إضافة إلى إصابة الفرنسي رافائيل فاران.

وتابع مانشستر يونايتد اللاعب واقترب من ضمه في صيف 2018 حيث طلبه المدرب السابق جوزيه مورينيو ليكون ركيزة أساسية في ملعب أولد ترافورد.

وأشارت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” إلى أن الصفقة قد تحسم بأقل من 13 مليون جنيه إسترليني.

وينافس الشياطين الحمر لضم المدافع الصربي فريق الإنتر الإيطالي الذي يسعى هو الآخر لتعزيز خط دفاعه الموسم المقبل.

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