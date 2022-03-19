مدافع البلوز يقترب من العودة إلى إيطاليا

اقترب الألماني أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي، من الانضمام إلى صفوف يوفنتوس بصفقة انتقال حُر نهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت”، فإن روديجر قد وافق على العودة إلى الدوري الإيطالي بعد خوضه تجربة مع روما، ولم يتوصل المدافع الألماني إلى أي اتفاق لتمديد عقده مع النادي اللندني الذي يمر بفترة إدارية صعبة، وقيود من الحكومة البريطانية، تمنعه من صرف أمواله في سوق الانتقالات بسبب العقوبة المفروضة على رئيسه الروسي رومان أبراموفيتش.

وبحسب الصحيفة الإيطالية، فإن روديجر قد يكون لاعباً مع السيدة العجوز الموسم المقبل، وسيُوقّع عقداً لأربعة مواسم براتب يصل إلى 6.5 مليون يورو، إضافة إلى متغيرات في الصفقة.

وساهم روديجر في تتويج البلوز بلقب الدوري الأوروبي، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية في نسخته الأخيرة.

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