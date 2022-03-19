هل يخوض نيمار تجربة البريمرليغ؟

كشفت صحيفة “ذا صن”، عن أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يحظى باهتمام كبير من إدارة نادي نيوكاسل يونايتد.

وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن نيوكاسل يتابع عن كثب وضعية نيمار مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان، تحسباً للانقضاض عليه وتقديم عرض رسمي لضمه الموسم المقبل، وأوضحت الصحيفة أن والد نيمار أكد أن نيمار لديه استعداد لخوض تجربة جديدة في الملاعب الإنجليزية، عقب مغادرته لملعب حديقة الأمراء.

ويُعد نيوكاسل أحد أبرز الأندية التي تملك القوة الاقتصادية بعد شرائه من قبل صندوق الاستثمارات السعودي، الذي استحوذ عليه خلال الأشهر الماضية، ويقترب النجم البرازيلي الأغلى في العالم من مغادرة النادي الباريسي بعد الخروج مجدداً من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد في الدور ثمن النهائي، إضافة إلى تعرضه لصافرات استهجان من قبل جمهور فريقه في مباراته الأخيرة في الدوري الفرنسي أمام بوردو.

ومن المنتظر أن يُقدّم نيوكاسل عرضه الرسمي، إلا أن أغلب التقارير الصحفية أشارت إلى استحالة موافقة باريس سان جيرمان على رحيل اللاعب الصيف المقبل، خصوصاً مع اقتراب مغادرة النجم الآخر كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

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