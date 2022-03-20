الاتحاد المصراتي يتغلب على الخمس ويحافظ على مركزه الثالث

تمكن فريق الاتحاد المصراتي من تحقيق الفوز على نظيره الخمس، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة إياب مباريات المجموعة الثانية بمسابقة الدوري الليبي.

وأقيمت المباراة على أرضية ملعب نادي الأولمبي في الزاوية، وانتهت بفوز الفريق المصراتي بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح الكونغولي كريست بكاكاي أهداف المباراة، ثم أدرك معاذ عبد المجيد هدف التعادل، واختتم مروان الصويعي أهداف المباراة بإحرازه هدف الفوز لفريقه.

وبهذا الانتصار رفع الاتحاد المصراتي رصيده إلى 19 نقطة، محتلا المركز الثالث، فيما توقف رصيد الخمس عند 12 نقطة في المركز التاسع ما قبل الأخير.

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