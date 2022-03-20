الإسباني المخضرم نادال يصعد إلى نهائي إنديان ويلز

بلغ الإسباني المخضرم رافائيل نادال نهائي بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس، بفوزه على مواطنه الشاب كارلوس ألكاراث بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وأنهى الماتادور الإسباني المجموعة الأولى متفوقاً بستة مقابل أربعة، إلا أن الكاراث عاد ليعدل الكفة في المجموعة الثانية، بعدما حسمها بذات النتيجة واضعاً المباراة في شوط فاصل، وحسم المصنف الرابع عالمياً المجموعة الثالثة والحاسمة بستة أشواط مقابل ثلاثة، في المباراة التي استغرقت نحو 3 ساعات و12 دقيقة.

وحقق نادال بعد هذا الانتصار فوزه الـ20 خلال عام 2022، وسيواجه الماتادور الإسباني في المباراة النهائية للبطولة الأميركي تايلور فريتز المصنف الـ20 في البطولة، والذي تغلب على الروسي أندري روبليف بمجموعتين دون مقابل.

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