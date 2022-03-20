يتحدى نجوم الريال اقتصادياً في الكلاسيكو

يستضيف ريال مدريد ضيفه وغريمه الأزلي برشلونة في كلاسيكو الكرة الإسبانية، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الليغا.

وتصل قيمة لاعبي الميرينغي السوقية إلى 780 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة الخاصة بلاعبي برشلونة 651 مليون يورو.

ووصلت إيرادات ريال مدريد في عام 2021 إلى أكثر من 653 مليون يورو، ولم يبتعد برشلونة كثيراً عن غريمه من ناحية الإيرادات التي وصلت إلى 631 مليون يورو.

ويعتبر فينيسيوس جونيور اللاعب الأغلى قيمة بين لاعبي الكلاسيكو بـ100 مليون يورو، فيما يحتل لاعب الوسط فالفيردي المركز الثاني بـ65 مليون يورو، أما بيدري غونزاليس لاعب برشلونة فيعد اللاعب الأغلى في صفوف البلوغرانا بـ80 مليون يورو، يليه لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ بـ70 مليون يورو.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، فيما يحل برشلونة في المرتبة الرابعة برصيد 51 وتنقصه مباراة مؤجلة.

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