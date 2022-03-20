فريق القوة البدنية بنادي القادسية يستعد لبطولة ليبيا

يستعد فريق القوة البدنية بنادي القادسية بني وليد، للمشاركة في بطولة ليبيا للقوة البدنية والتي ستقام في مدينة بنغازي من الرابع والعشرين وحتى السادس والعشرين من مارس الجاري.

ويشارك الفريق بعدد عشرة لاعبين في مختلف الفئات، حيث سيتم من خلال البطولة اختيار لاعبين للانضمام لصفوف المنتخب الوطني، والذي تنتظره مشاركات خارجية في الفترة القادمة.

الجدير بالذكر أن فريق القوة البدنية بنادي القادسية حصل على عدة ميداليات في بطولات مختلفة، وآخرها بطولة محمد مخلوف الدولية بمدينة بنغازي، في نسختي ألفين وتسعة عشر ألفين وألفين وواحد وعشرين.

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