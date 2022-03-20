بهدية من زاناكو.. الأهلي طرابلس يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية

تأهل فريق الأهلي طرابلس بشكل رسمي لدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، قبل أن يواجه نظيره بيراميدز ، ببطاقة نالها الأهلي إثر فوز فريق زاناكو من زامبيا على فريق النادي الصفاقسي التونسي بهدف دون مقابل، في المباراة التي لعبت-الأحد- في زامبيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

أضاعت هذه النتيجة فرصة الفريق التونسي في التأهل لتتحول المنافسة على الصدارة بين الأهلي طرابلس وبيراميدز، حيث حقق زاناكو فوزه الأول هذا من 5 مباريات، حيث خسر 4 مرات منهما مباراتان من الأهلي طرابلس، متحصلاً على 3 نقاط، ليحل في ذيل الترتيب يسبقه مباشرة الصفاقسي برصيد 4 نقاط من فوز على زاناكو في مباراة الذهاب وتعادل أخير مع بيراميدز، الذي احتل المركز الأول برصيد 10 نقاط، يليه الأهلي طرابلس برصيد 9 نقاط.

يذكر أن الأهلي طرابلس سيستضيف -مساء الأحد على تمام الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي- نظيره بيراميدز، في الجولة الخامسة على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي.

وتجدر الإشارة إلى أن الانتصار في هذه المباراة المرتقبة سيجعل الزعيم متصدراً لمجموعته، ما قد يسهل مهمته في ربع النهائي في حالة حافظ على الصدارة في الجولة الأخيرة، التي سيواجه من خلالها فريقاً متحصلاً على الترتيب الثاني من المجموعات الأخرى وذلك على حسب ما ستسفر عنه القرعة.

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