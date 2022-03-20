الاتحاد يمطر شباك ليوباردس بثلاثية ويقترب من ربع نهائي الكونفدرالية

تمكن فريق الاتحاد من الفوز -مساء الأحد-على فريق رويال ليوباردس، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

التقى الفريقان على أرضية ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي وفاز الاتحاد على رويال ليوباردس 3-2، ليقترب الاتحاد بذلك من التأهل لدور ربع النهائي.

أهدر لاعبو عميد الأندية الليبية العديد من الفرص، إلى أن نجح نجم الاتحاد ومدافعه سند الورفلي في تسجيل هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول، فيما تمكن رويال ليوباردس بالشوط الثاني من إدراك التعادل بهدف وقعه تابيسو موكينكوان، بالدقيقة 58 ليضيف من بعده بونجاني دلاميني الهدف الثاني للضيوف عند الدقيقة 66 .

لم يستسلم فرسان الاتحاد ليعودوا من جديد بهدف التعادل في الدقيقة السبعين وقد وقعه أنس المصراتي،ليقلب الاتحاديون الطاولة على الضيوف في الوقت القاتل بالدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للمباراة حين تمكن المدافع سند الورفلي من تسجيل هدفه الثاني في اللقاء والثالث والحاسم لناديه “التيحا”، وقد منحه هذا الفوز الصعب والمتعوب عليه إلى الاقتراب من الصعود لدور ربع نهائي من بطولة الكونفدرالية.

يشار إلى أنه بتحقيق العميد لهذا الفوز يحتل المركز الأول بالمجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة عن صاحب الوصافة نادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، الذي يلتقي بشبيبة الساورة بالجولة ذاتها.

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