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تتويج طائرة الأواسط لأهلي بنغازي ببطولة الكأس تحت سن 21

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 21 مارس 222 (وال) _ توج فريق الأواسط بنادي الأهلي بنغازي، بطلا للمنطقة الشرقية تحت سن 21، وذلك في نهائي مسابقة كأس كرة الطائرة، بعد تفوقه على فريق الهلال بنتيجة (3/1).

اللقاء الذي أقيم على ملعب الهلال أمس الأحد، قاده طاقم تحكيم، تكون من (عصام الفسي) حكم أول (علي الأوجلي) حكم ثاني المسجل (سعد المسلاتي) بمساعدة (بدر البرهمي)

وكانت نتائج الأشواط كالآتي:

20/25 الهلال

17/25 الأهلي

25/ 16 الأهلي

23/25 الأهلي. (وال _ بنغازي) م ب / ه ع

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

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