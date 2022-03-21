تتويج طائرة الأواسط لأهلي بنغازي ببطولة الكأس تحت سن 21

بنغازي 21 مارس 222 (وال) _ توج فريق الأواسط بنادي الأهلي بنغازي، بطلا للمنطقة الشرقية تحت سن 21، وذلك في نهائي مسابقة كأس كرة الطائرة، بعد تفوقه على فريق الهلال بنتيجة (3/1).

اللقاء الذي أقيم على ملعب الهلال أمس الأحد، قاده طاقم تحكيم، تكون من (عصام الفسي) حكم أول (علي الأوجلي) حكم ثاني المسجل (سعد المسلاتي) بمساعدة (بدر البرهمي)

وكانت نتائج الأشواط كالآتي:

20/25 الهلال

17/25 الأهلي

25/ 16 الأهلي

23/25 الأهلي. (وال _ بنغازي) م ب / ه ع

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