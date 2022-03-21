الاتحاد الفرعي لطائرة بنغازي ينهي موسمه الرياضي 2021/2022م

بنغازي 21 مارس 2022 (وال) _ أنهى الاتحاد الفرعي لكرة الطائرة موسمه الرياضي الحالي 2021/2022، لمسابقة الفئات السنية للدوري والكأس.

هذا وجاءت التراتيب النهائية لمسابقتي الدوري والكأس كالتالي:

الدوري تحت سن 14 سنة:

الترتيب الأول فريق الهلال

الترتيب الثاني فريق الأهلي

الترتيب الثالث فريق المروج

الترتيب الرابع فريق الأخضر

بطل مسابقة الكأس (فريق الأهلي) .

الدوري تحت سن 17 سنة:

الترتيب الأول فريق المروج

الترتيب الثاني فريق النصر

الترتيب الثالث فريق الهلال

الترتيب الرابع فريق الأخضر

الترتيب الخامس فريق الأهلي

بطل مسابقة الكأس (فريق المروج).

الدوري تحت سن 21 سنة:

الترتيب الأول فريق الأهلي

الترتيب الثاني فريق المروج

الترتيب الثالث فريق الهلال

الترتيب الرابع فريق النصر

الترتيب الخامس فريق الأخضر

بطل مسابقة الكأس (فريق الأهلي). (وال _ بنغازي) م ب / هـ ع

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