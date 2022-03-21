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الاتحاد الفرعي لطائرة بنغازي ينهي موسمه الرياضي 2021/2022م

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 21 مارس 2022 (وال) _ أنهى الاتحاد الفرعي لكرة الطائرة موسمه الرياضي الحالي 2021/2022، لمسابقة الفئات السنية للدوري والكأس.

هذا وجاءت التراتيب النهائية لمسابقتي الدوري والكأس كالتالي:

الدوري تحت سن 14 سنة:
الترتيب الأول فريق الهلال
الترتيب الثاني فريق الأهلي
الترتيب الثالث فريق المروج
الترتيب الرابع فريق الأخضر

بطل مسابقة الكأس (فريق الأهلي) .

الدوري تحت سن 17 سنة:
الترتيب الأول فريق المروج
الترتيب الثاني فريق النصر
الترتيب الثالث فريق الهلال
الترتيب الرابع فريق الأخضر
الترتيب الخامس فريق الأهلي
بطل مسابقة الكأس (فريق المروج).

الدوري تحت سن 21 سنة:
الترتيب الأول فريق الأهلي
الترتيب الثاني فريق المروج
الترتيب الثالث فريق الهلال
الترتيب الرابع فريق النصر
الترتيب الخامس فريق الأخضر
بطل مسابقة الكأس (فريق الأهلي). (وال _ بنغازي) م ب / هـ ع

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

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