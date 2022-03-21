السبيرز يحسم الديربي اللندني أمام الهامرز

حقق توتنهام انتصارًا مهمًا على ضيفه وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة، التي أقيمت بين الفريقين على ملعب توتنهام ستاديوم، ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح كورت زوما أهداف السبيرز بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة التاسعة، وعزز هيونج مين سون التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 24، وقلص الهامرز الفارق في الدقيقة 35 بواسطة المغربي سعيد بن رحمة، إلا أن النجم الكوري هيونج مين سون أنهى المباراة بالهدف الثالث قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة .

ورفع توتنهام رصيده إلى 51 نقطة في المركز الخامس، ليكون متراجعًا خلف أرسنال صاحب المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بفارق ثلاث نقاط، فيما تجمد رصيد وست هام عند 48 نقطة في المرتبة السابعة.

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