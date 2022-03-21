التعادل الإيجابي يحسم قمة السويحلي والأولمبي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة لقاء السويحلي وضيفه الأولمبي ضمن منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز، على أرضية ملعب مصراتة.

وانتهت المباراة بنتيجة هدفين في كل جانب، حيث تقدم الضيوف عن طريق طارق بشارة ثم أدرك أنس كحول هدف التعادل لأصحاب الأرض، وعاد الضيوف بهدف التقدم الذي سجله التونسي فخر الدين العمدوني، وقبل نهاية اللقاء بدقائق؛ أنقذ محمد المنقوش أصحاب الأرض.

وبهذا التعادل تقاسم الفريقان نقاط المباراة، حيث رفع الأولمبي رصيده إلى النقطة 23 محتلاً صدارة المجموعة الثانية، فيما أصبح رصيد السويحلي 20 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية