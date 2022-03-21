فريتز يوقف مسيرة انتصارات نادال.. ويحصد لقب إنديان ويلز

حقق الأميركي تايلور فريتز لقبه الأول ضمن بطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين بفوزه على الإسباني المخضرم رافائيل نادال في المباراة النهائية لبطولة إنديان ويلز لأساتذة التنس، ذات الألف نقطة.

وحسم اللاعب الأميركي المباراة بمجموعتين دون ردٍّ، بواقع ستة مقابل ثلاثة في المجموعة الأولى، وسبعة مقابل ستة في المجموعة الثانية ،مستغلاً شوط كسر التعادل، لينهي فريتز مسيرة نادال المتواصلة في عدد الانتصارات المتتالية التي وصلت إلى 20 انتصارًا ليتعثر للمرة الأولى هذا الموسم.

ونال فيرتز لقبه الثاني في خامس مباراة نهائية يخوضها بعدما حقق لقب بطولة إيستبورن في عام 2019 أمام سام كويري، فيما لم يستطع الماتادور نادال من تحقيق اللقب الرابع في بطولة إنديان ويلز، وكذلك لقبه الرابع تواليًا في الموسم الحالي بعد بطولات أستراليا المفتوحة وملبورن وأكابولوكو.

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