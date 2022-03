فتح باب المشاركة في برنامج المتطوعين لكأس العالم قطر 2022

يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم عن فتح باب تقديم الطلبات للمشاركة في برنامج المتطوعين لكأس العالم FIFA قطر 2022، خلال احتفالية خاصة في المسرح المكشوف بالحي الثقافي كتارا في الدوحة.

ويشارك في الحفل نخبة من الضيوف المميزين، من بينهم عدد من أساطير كرة القدم، والذين سيوجهون الدعوة إلى المتطوعين المحتملين للتسجيل في البرنامج، الذي سيعد أكبر نشاط تطوعي في تاريخ قطر، وسيجري بث فعاليات الحفل مباشرة عبر قناة FIFA على يوتيوب.

وتشهد النسخة المقبلة من مونديال كرة القدم مشاركة 20 ألف متطوع، سيعملون في 45 جانبا تشغيليا في المواقع الرسمية وغير الرسمية للبطولة، مثل الاستادات ومراكز التدريب والمطارات ومناطق المشجعين والفنادق ومراكز وسائل النقل العام.

ويقف فريق كامل من المتطوعين الذين يعملون خلف الكواليس وراء كل تذكرة، وكل لقطة تلفزيونية، وكل مباراة وكل هدف، حيث يمثلون ركنا أساسيا من العملية الشاملة التي ستتيح لنا الاستمتاع بأجواء تزخر بالود والمتعة خلال كأس العالم FIFA قطر 2022، وسيقدمون دعما هائلا في تنفيذ العمليات التشغيلية خلال الحدث الرياضي الأبرز، ليساهم المتطوعون مجددا في رسم ذكريات خالدة في أذهان الجماهير واللاعبين ووسائل الإعلام ودولة قطر والعالم بأسره، كما يحتفظون هم أيضا بهذه الذكريات الفريدة خلال الحدث.

يذكر أن المتطوعين الذين يقع عليهم الاختيار سيحصلون على زي محدود الإصدار من علامة أديداس، مع وجبة طعام خلال مناوبة التطوع، إضافة إلى استخدام وسائل النقل العام مجانا. ورغم أن منافسات كأس العالم قطر 2022 ستنطلق في 21 نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر 2022؛ إلا أن بعض الأدوار التطوعية ستبدأ من 1 أكتوبر 2022.

المصدر: موقع (Qatar2022.qa)

