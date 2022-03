اتحاد الرياضة الجامعية يشارك فى اجتماع الجمعية العمومية العربية

شارك الاتحاد الليبي للرياضة الجامعية في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة الجامعية المنعقد بمدينة أبوظبي وقد حضر الاجتماع السيد طارق حشاد أمين عام الاتحاد الليبي والسيد عزالدين المصراتي مدير إدارة التسويق، وتم خلال هذا الاجتماع عرض تقارير اللجان وتقرير الأمين العام عن الفترة الماضية ومناقشة نشاط عام 2022، وتم الاتفاق على إقامة بطولة تنس الطاولة بمدينة دمشق وبطولة كرة القدم داخل الصالات بمدينة أبوظبي وبطولة الكرة الطائرة الشاطئية بمدينة مسقط.

هذا وعقد ممثلو دول اتحاد شمال إفريقيا للرياضة الجامعية اجتماعا تم خلاله مناقشة برامج الاتحاد وبحث سبل مصادر التمويل وإقامة ملتقى الألعاب الرياضية لطلاب شمال إفريقيا .

كما تم تشكيل لجنتي الإعلام والتسويق حيث تم تكليف السيد عزالدين المصراتي رئيسا للجنة التسويق باتحاد شمال إفريقيا .

المصدر الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الليبية

