تنطلق مباريات الأسبوع الخامس عشر لحساب منافسات المجموعة الأولى يوم الأربعاء المقبل بمواجهتين

المواجهة الأولى ستجمع فريق التعاون لفريق الصداقة بملعب أجدابيا بينما يحل فريق الهلال ضيفا على دارنس بملعب طبرق في اللقاء الثاني ، هذا وقد أجلت لجنة المسابقات مباريات شباب الجبل والأخضر وخليج سرت والنصر والأهلي بنغازي ضد التحدي

المصدر قناة ليبيا الأحرار

