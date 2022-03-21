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منتخبنا الوطني يتحول إلى موريتانيا للمشاركة في الدورة الودية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

تحولت بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى موريتانيا استعدادا للمشاركة في بطولة موريتانيا الودية التي ستنطلق في الخامس والعشرين من الشهر الجاري .

منتخبنا الوطني لكرة القدم سيفتتح منافسات بطولة موريتانيا الودية بمواجهة منتخب النيجر في 26 من الشهر الجاري بينما سيواجه المنتخب الوطني البلد المستضيف المنتخب الموريتاني في 29 من الشهر الحالي. هذا وقد اختار مدرب المنتخب الوطني المؤقت الإسباني رامون 23 لاعبا لخوض منافسات الدورة الودية .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

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قناة ليبيا الاحرار

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