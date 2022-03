دراجو نادي المدينة يحصدون التراتيب الأولى في بطولة طرابلس

حصد دراجو نادي المدينة المراكز الأولى في منافسات البطولة التي نظمها الاتحاد الفرعي للدراجات بطرابلس في سباقه السادس لهذا الموسم.

حيث حقق دراج نادي المدينة أحمد سويكر الترتيب الأول في فئة الكبار فيما فاز الدراج سند خمير بالترتيب الأول في سباق فئة الأواسط ,وفي سباق فئة الناشين جاء في الترتيب الأول دراج نادي المدينة عدي السائح.

يذكر أن السباق كانت نقطة انطلاقه من طريق المطار بطرابلس مرورا بقصر بن غشير، اسبيعة، وصولا إلى ترهونة.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

