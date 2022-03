حقق المنتخب الوطني للتجديف قلادتين برونزيتين في البطولة الدولية للتجديف، التي تقام في بحيرة تونس هذه الأيام.

حيث تحصل الجداف عبدالعاطي بكرة على برونزية فردي فئة الأكابر ، فيما حققت الجدافة منيرة العجيلي برونزية سباق فردي السيدات في الوزن الخفيف.

يُذكر أن البطولة تقام داخل القاعة نظرًا لارتفاع الأمواج وهبوب الرياح القوية التي منعت المشاركين من النزول للبحيرة للتجديف بالقوارب.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post قلادتان لمنتخبنا الوطني في البطولة الدولية للتجديف appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار