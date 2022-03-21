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الأهلي بنغازي يستعد للدخول في معسكر تدريبي في القاهرة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بنغازي إلى العاصمة المصرية القاهرة صباح اليوم استعدادًا للدخول في معسكر تدريبي قصير خلال فترة توقف بعض مباريات الدوري الليبي الممتاز .

المدرب الكرواتي رادان غاسانين قرر خوض معسكر تحضيري قصير بمصر بغية تحضير الفريق لباقي منافسات الدوري الممتاز بإجراء حصص تدريبة مكثفة صباحية ومسائية .

يذكر أن مباريات الأسبوع السادس عشر من منافسات الدوري الممتاز تشهد تأجيل بعض المباريات
بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في دورة موريتانيا الودية .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

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قناة ليبيا الاحرار

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