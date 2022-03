منتخب الناشئين يختتم الغد منافسات كأس شمال أفريقيا

يختتم منتخبنا الوطني للناشئين كأس شمال أفريقيا يوم الغد الثلاثاء بمواجهة المنتخب المغربي بملعب الدار البيضاء بالعاصمة الجزائر

منتخبنا الوطني سيبحث رفقة مدربه الأرجنتني ماركوس لتحقيق فوزه الأول لتفادي حلوله في المركز الأخير في منافسات كأس شمال أفريقيا المقامة حاليا بالجزائر .

يشار إلى أن منتخبنا الوطني قد خسر من المنتخب الجزائري والمصري والتونسي في الجولات الماضية ويحل في المركز الأخير بدون نقاط .

