فاز الغواص برهان الدين المنتصر بالمركز الثالث في البطولة العربية الثانية للغوص والتصوير تحت الماء التي اقيمت بمدينة شرم الشيخ وبمشاركة 24 منافسا من مختلف الدول العربية من بينها (ليبيا، مصر، الكويت، الجزائر، الاردن، لبنان، فلسطين، المغرب )

وتمكن برهان من نيل الترتيب الثالث في فئة ” الحياة البحرية ” حيث تتكون البطولة من 4 مسابقات هي: (الحياة البحرية، زاوية تصوير واسعة، زاوية تصوير واسعة مع الغوص، زاوية تصوير دقيقة).

يذكر أن الاتحاد العربي للغوص قد عقد اجتماع الجمعية العمومية على هامش البطولة وتم خلاله انتخاب السيد سعيد الغزاوي عضوا للمكتب التنفيذي.

المصدر الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الليبية

The post ليبيا تحصل على المركز الثالث في البطولة العربية للغوص والتصوير تحت الماء appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار