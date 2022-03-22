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الأهلي بنغازي يعسكر في القاهرة.. استعدادا للدور السداسي

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى الفريق الأول لنادي الأهلي بنغازي لكرة القدم أول حصة تدريبية له في معسكره القصير في العاصمة المصرية القاهرة، مستغلاً فترة توقف مسابقة الدوري الليبي الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي صور وصول الفريق إلى القاهرة، وأجواء أول تدريب في المعسكر الذي يشرف عليه المدرب الكرواتي رادان غاسانين، بحضور غالبية لاعبي الفريق الأول.

جدير بالذكر أن الأهلي بنغازي يحتل حاليًا صدارة المجموعة الأولى برصيد 35 نقطة، ويستعد الفريق من خلال هذا المعسكر لمنافسات الدور السداسي الذي سيحدد بطل مسابقة الدوري الممتاز.

 

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قناة 218 الليبية

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