يوفنتوس يتخلى عن جوهرته الأرجنتينية

أكد المدير الرياضي ليوفنتوس ماوريتسيو أريفابيني أن النادي قرر التخلي عن باولو ديبالا نهاية الموسم الحالي، وذلك عقب انتهاء عقده الصيف المقبل .

وأخفق البيانكونيري في إقناع النجم الأرجنتيني في التجديد لفترة أخرى، والتوصل إلى اتفاق بشأن العقد الجديد.

وأشار أريفابيني إلى أن اللاعب لم يصبح ضمن أولويات المشروع الجديد الخاص بالنادي، لذلك فإن النادي قرر التخلي عن فكرة التمديد.

ومن المقرر أن يرحل ديبالا الصيف المقبل إلى فريق جديد بشكل مجاني .

وانهارت العلاقة بين ديبالا ويوفنتوس رغم التوصل لاتفاق في نهاية 2021 يقضي بتمديد العقد مقابل 11 مليون يورو سنويًا؛ إلا أن إدارة السيدة العجوز سحبت العرض وقدمت عرضًا جديدًا لديبالا يصل إلى بين 6-7 ملايين يورو في الموسم، إضافة إلى الحوافز، الأمر الذي رفضه اللاعب ووكيله.

وسيبدأ ديبالا محادثات مع أندية جديدة خلال الفترة المقبلة لتحديد مستقبله، وتعد أندية ليفربول والإنتر وتوتنهام وبرشلونة ومانشستر سيتي إضافة إلى مانشستر يونايتد؛ هي الأقرب للتعاقد مع اللاعب.

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