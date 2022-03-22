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تونس تفقد الخزري وديلان برون.. قبل مواجهة مالي الحاسمة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم غياب وهبي الخزري وديلان برون عن المنتخب التونسي في مواجهته ضد مالي، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأضاف الاتحاد التونسي، في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية أثبتت أن اللاعبين وهبي الخزري وديلان برون، قد تعرضا لإصابة في الكاحل لكليهما؛ تستوجب مدة من الراحة.

جدير بالذكر أن منتخب نسور قرطاج سيحل ضيفا يوم الجمعة المقبلة في لقاء الذهاب ضد منتخب مالي في العاصمة باماكو، وستكون مباراة الإياب بين الفريقين يوم الـ29 من شهر مارس الجاري على أرضية ملعب حمادي العقربي في مدينة رادس التونسية.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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