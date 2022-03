إطلاق برنامج الفيفا للمتطوعين خلال كأس العالم قطر 2022

شهد الحي الثقافي كتارا في الدوحة مساء اليوم إطلاق برنامج الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للمتطوعين خلال كأس العالم FIFA قطر 2022، وفتح باب تقديم طلبات المشاركة في البرنامج الذي يتيح الفرصة أمام 20 ألف متطوع من أنحاء العالم للإسهام في دعم الجوانب التشغيلية، خلال تنظيم الحدث المرتقب نهاية العام الجاري.

شارك في حفل إطلاق البرنامج بالمسرح المكشوف في كتارا أكثر من 3500 متطوع محتمل، بحضور سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والرئيس التنفيذي للمؤسسة، وسعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وزير الرياضة والشباب، وسعادة السيد حسن عبد الله الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، والسيد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والسيدة فاطمة سامورا، الأمين العام للفيفا، وتيم كيهل، أسطورة الفيفا، وسفير برنامج إرث قطر، والشاب القطري غانم المفتاح، سفير النوايا الحسنة، ومحمد سعدون الكواري، الإعلامي الرياضي القطري.

وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد حسن عبد الله الذوادي، الأمين العام للجنة العليا: “تستضيف قطر النسخة الأولى من كأس العالم في المنطقة. ونتطلع إلى تسخير قوة كرة القدم وتأثيرها الإيجابي، لفتح الباب أمام عالم من التجارب المذهلة والفرص الواعدة لدولة قطر والمنطقة والعالم.”

وأضاف: “تشكل هذه النسخة من كأس العالم فرصة رائعة لتعريف العالم بالهوية القطرية العريقة، فضلاً عن تقديم تجربة غنية توفر منصة لتوحيد المجتمع العالمي. ويشكل المتطوعون قلب وروح هذه التجربة العالمية، فهم الابتسامة التي ترحب بالجميع، واليد التي تقدم العون والمساعدة، والصوت الذي يهتف مع الجماهير. إنهم يشاركوننا فخرنا وتقاليدنا التي نعتز بها، ويسهمون في بناء إرث مستدام لبلدنا والشرق الأوسط وآسيا والعالم.”

من جانبه، قال السيد جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا: ” أن تكون متطوعاً في كأس العالم FIFA قطر 2022 يعني أنك القلب النابض، والروح المتحمسة لهذا الحدث الرياضي الكبير. لا شك أن المتطوعين هم الابتسامة الأولى التي تستقبل كافة المشاركين في كأس العالم، وهم الأساس لهذا الحدث الذي سيستمد قوته من العمل الجماعي.”

وأضاف: “أتقدم بكل الشكر لفريق المتطوعين الذين سيرى العالم من خلالهم أن قطر ودول الخليج والعالم العربي والشرق الأوسط يرحبون بالجميع هنا للاستمتاع بتجربة استثنائية في نوفمبر وديسمبر المقبلين. سيتوحّد العالم في دولة قطر. سنجتمع معاً في مهرجان كروي في هذا الجزء الهام من العالم، لنحتفل سوياً بنسخة لا تنسى من مونديال كرة القدم.”

المشاركة في البرنامج

بإمكان المتطوعين من قطر والعالم، ودون الحاجة إلى خبرة سابقة، تقديم طلباتهم الآن للمشاركة في دعم تنظيم البطولة عبر الموقع الإلكتروني: Volunteer.FIFA.com(link is external).

ويركز برنامج المتطوعين، بشكل خاص، على اختيار أشخاص يتمتعون بمهارات إيجاد الحلول للمشكلات، والتفاعل بإيجابية مع الآخرين، إلى جانب سرعة التعلم. وتعد مهارات التواصل والقيادة واللغة والعمل الجماعي من العوامل المساعدة الهامة في اختيار المتطوعين المحتملين. كما سيجري تزويد المشاركين بالإمكانيات اللازمة، وإكسابهم المهارات والأدوات المطلوبة لدعم مختلف جوانب تنظيم البطولة.

شروط التقديم واختيار المتطوعين

يتعين ألا تقل أعمار جميع المتطوعين عن 18 عاماً بحلول الأول من أكتوبر 2022، ولا يوجد حد أقصى للعمر، مع شرط إتقان اللغة الإنجليزية، كما أن التحدث باللغة العربية أو لغات أخرى يمنح المتقدم ميزة إضافية، وينبغي على المشاركين الالتزام بالعمل خلال البطولة لمدة لا تقل عن عشرة أيام كاملة.

وسيجري تقييم ومقابلة المرشحين المتقدمين للبرنامج، وسيشارك جميع من يقع الاختيار عليهم في دورة تدريبية، كما سيحصلون على زي محدود الإصدار من علامة أديداس، مع وجبة طعام خلال مناوبة التطوع، إضافة إلى استخدام وسائل النقل العام مجاناً.

ويعد برنامج الفيفا للمتطوعين خلال مونديال قطر 2022 أكبر نشاط تطوعي في تاريخ الدولة، ويهدف إلى جمع الناس تحت مظلة كرة القدم لتنظيم أول نسخة من البطولة في العالم العربي والشرق الأوسط، والاحتفال بشغف المنطقة بكرة القدم وتسليط الضوء على إرث دولة قطر. ويسعى البرنامج إلى تمكين آلاف المتطوعين للإسهام بأدوار أساسية في كافة الجوانب التشغيلية خلال البطولة، ووضع الأسس لإرث تطوعي مستدام يدعو للفخر في المنطقة.

يشار إلى أن منافسات كأس العالم قطر 2022 تنطلق في 21 نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر 2022، إلا أن بعض الأدوار التطوعية ستبدأ من 1 أكتوبر 2022. وسيشارك المتطوعون من قطر والعالم في كافة عمليات البطولة، وسيقدمون الدعم في 45 جانباً تشغيلياً، في المواقع الرسمية وغير الرسمية للبطولة، مثل الاستادات ومراكز التدريب، والمطار ومناطق المشجعين والفنادق ومراكز وسائل النقل العام.

المصدر: موقع (Qatar2022.qa)

The post إطلاق برنامج الفيفا للمتطوعين خلال كأس العالم قطر 2022 appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار