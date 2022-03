اللجنة الأولمبية تجتمع بأندية بنغازي بشأن مسودة قانون الرياضة

عقدت اللجنة الأولمبية الليبية اجتماعا موسعا مع رابطة أندية بنغازي الكبرى لمناقشة ومراجعة مسودة قانون الرياضة الجديد.

الاجتماع الذي عقد بمدينة بنغازي حضره عدد من الشخصيات الرياضية والمهتمين والمتابعين بالحركة الرياضية والأولمبية، وتمت خلاله مناقشة واستعراض بعض مواد مسودة القانون التي تحتاج إلى مراجعة وتدقيق.

يشار إلى اللجنة الأولمبية قد نظمت قبل أسبوعين ندوة بالخصوص في طرابلس، وتعمل على تنظيم ملتقى آخر بالمنطقة الجنوبية خلال المدة القريبة القادمة.

مصدر الخبر اللجنة الليبية الأولمبية

