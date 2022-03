بعثة منتخبنا تصل إلى موريتانيا

وصلت بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى موريتانيا استعدادا للمشاركة في بطولة موريتانيا الودية المقرر انطلاقها 25 مارس الجاري.

منتخبنا الوطني سيواجه في ثاني أيام البطولة الودية منتخب النيجر، في حين سيختتم مشاركته في الدورة الودية في 29 مارس الجاري بمواجهة المستضيف المنتخب الموريتاني.

هذا واختار الأسباني رامون الذي يشرف على قيادة المنتخب الوطني بشكل مؤقت، 23 لاعبا وقد خلت القائمة من لاعبي فريق الاتحاد والأهلي طرابلس بسبب لعب الفريقين المباريات المؤجلة من منافسات الدوري الممتاز.

