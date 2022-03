وفي مباريات المجموعة الثانية ينزل يوم الخميس فريق الأهلي طرابلس ضيفا على فريق المحلة بملعب نادي أبوسليم.

مباريات الأسبوع الخامس عشر من منافسات الدوري الممتاز لحساب فرق المجموعة الثانية، تختتم يوم الجمعة القادمة بمواجهة فريق الاتحاد فريق الشط صاحب المركز الأخير في سلم ترتيب فرق المجموعة الثانية بملعب الجميل.

مصدر الخبر قناة ليبيا الأحرار

The post الأهلي طرابلس والاتحاد يستأنفان منافسات الممتاز الخميس والجمعة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار