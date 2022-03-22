رحيل ديبالا يفتح أعين يوفنتوس على ضم صلاح

تطمح إدارة نادي يوفنتوس إلى التعاقد مع نجم جديد من الطراز الأول وذلك بعد تأكيد رحيل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا عن الفريق نهاية الموسم .

وكشف موقع “كالتشيو ميركاتو” إلى أن إدارة البيانكونيري تعمل لإستخدام القيمة المالية المخصصة لتجديد عقد ديبالا من أجل ضم اسم كبير الموسم المقبل، وأشار الموقع المتخصص في الميركاتو إلى أن هناك عدة أسماء مطروحة للتعاقد الموسم المقبل في خط الوسط والهجوم .

ويعد الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو إضافة إلى ليوناردو باريديس لاعب وسط باريس سان جيرمان وجورجينيو لاعب وسط تشيلسي هم أبرز الأسماء المطروحة في خط الوسط .

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس يحلم بأن يتعاقد النادي مع النجم المصري محمد صلاح لتعويض ديبالا ورفع أسهم الفريق في القارة الأفريقية وعلى الصعيد العالمي.

وينتظر يوفنتوس انتهاء عقد صلاح في عام 2023 والذي لم يجدده بعد بسبب الطلبات المالية للنجم المصري، ومن المنتظر أن يدرس البيانكونيري إمكانية التعاقد مع اللاعب بداية من الموسم المقبل .

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