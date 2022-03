الخميس ينطلق الأسبوع الثاني من مرحلة إياب دوري كرة اليد

تنطلق يوم الخميس منافسات الأسبوع الثاني لمرحلة إياب دوري المحترفين لكرة اليد بمواجهة الأهلي طرابلس لفريق بنغازي الجديدة ولقاء الاتحاد لفريق الأهلي بنغازي.

وضمن ذات الجولة يستقبل فريق اتحاد الشرطة النجمة يوم الخميس أيضا، بينما يستضيف في نفس اليوم فريق الجزيرة المروج بقاعة زوارة للالعاب الرياضية، في حين تختتم منافسات الجولة يوم الجمعة بلقاء فريق النصر لفريق الهلال بقاعة بنغازي الجديدة للألعاب الرياضية.

