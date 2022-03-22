تقارير: كوتينيو تحت أنظار أرسنال الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن هناك صراعاً مرتقباً الصيف المقبل بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز للظفر بخدمات فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة المعار إلى صفوف أستون فيلا .

وذكرت صحيفة “سبورت” الكاتالونية إلى أن آرسنال يعد من بين أبرز المهتمين بالتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي، حيث يدرس الفريق اللندني تقديم عرض رسمي لبرشلونة لضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وأشارت الصحيفة المقربة من الفريق الكاتالوني إلى أن أولوية الشراء الخاصة بعقد كوتينيو يمتلكها فريقه الحالي أستون فيلا مقابل 33 مليون جنيه إسترليني، إلا أن القدرات الاقتصادية للفريق، إضافة إلى طموحاته الموسم المقبل قد تكون عائقاً للحفاظ على اللاعب البرازيلي لفترة إضافية .

ويقدم كوتينيو مستويات كبيرة في النصف الثاني من البريمرليغ عقب انضمامه على سبيل الإعارة إلى الفيلانز حتى نهاية الموسم، حيث ساهم في 7 أهداف خلال 9 مباريات لعبها هذا الموسم .

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