باشر فريق النصر لكرة القدم تدريباته في معسكره التحضيري القصير الذي يجريه بتونس هذه الأيام.

بعثة النصر تحولت يوم الأمس إلى تونس من أجل الدخول في معسكر تدريبي يسعى من خلاله المدرب التونسي شهاب الليلي للرفع من رتم الفريق والاستفادة من توقف الدوري بسبب مشاركة المنتخب الوطني في دورة موريتانيا الودية.

