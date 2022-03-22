تألق أوباميانغ يعدل المشروع الكاتالوني

يواصل الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ نجاحه المتواصل منذ انضمامه إلى برشلونة قادماً من آرسنال في سوق الانتقالات الشتوية الماضية .

ونجح أوباميانغ في تسجيل ثنائية وصناعة هدف خلال مباراة الكلاسيكو التي جمعته بريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو في قمة الجولة 29 من الليغا، وسجل أوباميانغ حتى الأن 7 أهداف مع برشلونة إضافة إلى صناعته لهدف واحد، كما سجل اللاعب هدفين في مسابقة الدوري الأوروبي .

وبحسب صحيفة “سبورت”، فإن مواصلة التألق لأوباميانغ قد يدفع إدارة برشلونة والمدرب تشافي هيرنانديز لتغيير خطة تدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل، وأشارت الصحيفة المقربة من النادي الكاتالوني إلى أن تألق النجم الغابوني قد يجبر برشلونة إلى التخلي عن التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند .

ويسعى أوباميانغ إلى تقديم المساعدة لبرشلونة والتتويج بمسابقة الدوري الأوروبي وضمان مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل من أجل شرائه بشكل رسمي من أرسنال بعد انتهاء إعارته نهاية الموسم .

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