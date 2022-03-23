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نادي الصداقة يعلن جاهزية ملعبه لاحتضان مباريات رمضان

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مجلس إدارة نادي الصداقة أن ملعب المرحوم “صلاح سالم” بالنادي؛ سيكون جاهزًا لاستقبال مباريات فريقه الأول ولقاءات الدوري الممتاز في شهر رمضان.

جاء هذا الإعلان بعد توفير مجلس إدارة النادي الإنارة المناسبة التي سيتم تركيبها؛ ليكون الملعب جاهزًا لاحتضان المباريات في الفترة الليلية خلال الشهر الكريم.

جدير بالذكر أن المنطقة الشرقية بها الآن بها ثلاثة ملاعب فقط تتوفر بها الإنارة الصالحة للعب في الليل، وهي ملعب شيخ الشهداء في البيضاء، وملعب شهداء بنينا ببنغازي، بالإضافة إلى ملعب نادي الصداقة.

 

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قناة 218 الليبية

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