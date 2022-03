حددت لجنة وضع المعايير الفنية المكلفة من قبل اللجنة الأولمبية الليبية يوم السبت القادم لاختيار الوفد الذي سيشارك في دورتي ألالعاب المتوسطية والإسلامية.

حيث ستجتمع لجنة وضع المعايير الفنية مع واحد وعشرين اتحادا مستهدفين للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية والدورة الإسلامية التي ستقام بمدينة قونيا التركية.

مصدر الخبر اللجنة الليبية الأولمبية

The post لجنة المعايير تجتمع مع الاتحادات الرياضية السبت القادم appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار