الفارس الليبي أبوشيبة يحرز البطولة الوطنية بتونس

شهدت بطولة تونس للقدرة والتحمل تتويج الفارس الليبي محمد أبوشيبة بالبطولة، التي نظمها الاتحاد التونسي بقلعة الأندلس بمشاركة أكثر من 60 فارساً.

وحاز الفارس الليبي “أبوشيبة” على الترتيب الأول بزمن قدره ساعتان لمسافة 40 كيلو متراً – وفقاً لما أوردته صفحة الاتحاد الليبي للفروسية بموقع فيسبوك.

يشار إلى أن هذه المشاركة الليبية في البطولة التونسية ضمن مساعي الاتحاد الليبي لتواجد الفرسان الليبيين في كل المحافل الدولية، التي توقفت لسنوات، وكانت الفروسية الليبية في فترات زمنية خلت من أكثر الرياضات تميزاً خاصةً في المشاركات الليبية، علاوةً على البطولات المحلية التي كانت تنظم موسمياً بمشاركات فرسان من العديد من الدول العربية والأجنبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية