منتخبنا يفتتح الدورة الودية بموريتانيا بلقاء النيجر السبت القادم

يخوض منتخبِنا الوطني لكرةِ القدم يوم السبت أولى مبارياته أمام النيجر في الدورة الودية الرباعية الدولية بموريتانيا.

الدورة الودية التي تقام في أيام الفيفا سيُواجِه منتخبَ المنتخبُ الوطنيُّ في لقاءه الثاني مستضيف الدورة المنتخبِ الموريتاني في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

هذا وقدِ اِختارَ مدرب المنتخب الأسبانيُّ رامون ثلاثةً وعشرينَ لاعبًا لتمثيل المنتخب في هذه الدورة ،دون أن يوجه الدعوة للاعبي الاتحادِ والأهلي طرابلسَ بسببِ خَوْضِ الفريقينِ للمبارياتِ المؤجلةِ مِن مُنافساتِ الدوري الممتاز.

