غدا انطلاق بطولة العرب للرمي بالسهم والقوس بمشاركة ليبيا

يشارك منتخبنا الوطني للرماية بالسهم والقوس في بطولة العرب الثانية للرماية للناشئين التى تستضيفها موريتانيا التي تنطلق غدا الخميس.

يشارك في المنافسات البطولة منتخبات ليبيا والعراق وسوريا والسعودية والسودان والصومال وموريتانيا البلد المستضيف.

يذكر أن منتخبنا الوطني للرماية بالسهم القوس يشارك بسبعة ناشئين يقودهم المدرب أحمد المجريسي والإدارية انتصار كريمة ويترأس الوفد أمين عام الاتحاد صبري شنيبة.

