تمكن فريق النصر من تحقيق الفوز على جاره الهلال، ضمن منافسات الأدوار التمهيدية لبطولة كأس ليبيا لكرة السلة.

جاء فوز النصر بفارق 7 نقاط، و انتهت بنتيجة 73 نقطة مقابل 66.

جديرٌ بالذكر أن الاتحاد الليبي لكرة السلة قسّم فرق الدور التمهيدي لمسابقة الكأس في المنطقتين الشرقية والغربية إلى مجموعتين في كل منطقة، وتضم كل مجموعة ثلاثة فرق.

