واشنطن: لاعبة كرة السلة الأميركية المحتجزة في روسيا بحالة جيدة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس -الأربعاء- أنه قد سُمِحَ للسفارة الأميركية في موسكو بالاتصال بلاعبة كرة السلة الأميركية المحتجزة في روسيا “بريتني غرينر”، وتبيّن أنها في حالةٍ وصفها بالجيدة- وفقاً لقوله خلال مقابلة أجرتها معه شبكة CNN الإخبارية.

وكانت روسيا قد اعتقلت لاعبة دوري المحترفات الأميركي على خلفية حيازتها لسجائر إلكترونية تحتوي على زيت الحشيش، حيث أعلنت إدارة الجمارك الروسية احتجاز لاعبة في شهر فبراير الماضي عند وصولها إلى مطار شيرميتيفو في موسكو على متن رحلة قادمة من نيويورك، بدون تحديد هوية “غرينر” لاعبة فينكس ميركري -حينها- فيما نقلت وكالة الأنباء الروسية “تاس” عن مصدر قوله إن اللاعبة هي غرينر.

وقال نادي فينكس ميركري في بيان إنه “بدون الخوض في تفاصيل، نحن على دراية بالأمر ونراقب الموقف عن كثب مع بريتني غرينر في روسيا”، أما إدارة الجمارك الروسية فذكرت أنه تم فتح قضية جنائية يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن من 5 إلى 10 سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أنه ليس من الواضح متى تم احتجاز غرينر، التي تلعب في روسيا بعد انتهاء موسم الدوري الأميركي، في فبراير، فيما أكدت إدارة الجمارك الروسية أن اللاعبة ما زالت رهن الاعتقال وما زال التحقيق جارياً.

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