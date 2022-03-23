تشجيعاً لرياضة المرأة.. نادي الشرطة ينظم سباقاً للمشي في طرابلس

شهد ميدان الفروسية بمدينة طرابلس فعاليات السباق الثاني للمرأة في رياضة المشي، من تنظيم اتحاد الشرطة الرياضي وبإشراف مكتب رياضة المرأة بنادي الشرطة.

وانطلقت منافسات السباق لمسافة 2000 متر بطريق الشط، بمشاركة منتسبات من مكونات عدة تابعة لوزارة الداخلية وعدد من المؤسسات التعليمية.

حضر حفل اختتام السباق رئيس مجلس إدارة النادي عميد عدنان التريكي، والأمين العام للاتحاد عميد عزالدين أبو الهول، وعدد من أعضاء مجلس النادي.

يُشار إلى أن حفلاً رياضياً شهده اختتام السباق وزعت من خلاله الجوائز على المتفوقات في السباق، وتسليم شهائد شكر وتقدير من قبل مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي للجهات التي ساهمت في إنجاح السباق الرياضي، الذي يخص رياضة المرأة بكافة مكونات وزارة الداخلية.

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